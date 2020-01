Amsterdamse brandweerlieden wassen auto's om Australische collega's te steunen

AMSTERDAM - Amsterdamse brandewerlieden openen morgen de kazernes voor Amsterdammers wiens auto wel een wasbeurt kan gebruiken. De opbrengsten gaan naar de brandweer in Australië.

Van 13:00 uur tot 16:00 uur kan je met je auto terecht bij verschillende kazernes in de stad. Zo kan je met je auto terecht bij de kazerne in Duivendrecht, de kazerne aan de Marnixstraat of de kazerne aan de Ringdijk. Nog vijf andere kazernes doen mee aan de actie: welke dat zijn vind je hier.

Voor een wasbeurt vraagt de brandweer 7,50 euro, maar meer geven mag altijd. Het opgehaalde bedrag gaat naar de brandweer in Australië, die volgens de Amsterdamse brandweer "al wekenlang, zonder dat ze ervoor betaald krijgen, in Australië de bosbranden bestrijden."

"Financiële hulp"

"Het is makkelijk om te vergeten dat niet alle landen zoveel water hebben als wij, omdat wij ermee omringd zijn en maar al te vaak worden natgeregend. Desalniettemin, zijn wij ons ervan bewust dat zich een tragedie afspeelt in Australié (...). Wij kunnen ons water niet die kant op verschepen, maar bij Brandweer Amsterdam-Amstelland willen we op een andere manier ons water gebruiken om zo veel mogelijk financiële hulp naar de Australische brandweercollega's te sturen", schrijft de brandweer op Facebook.