Meerdere mensen slachtoffer van babbeltruc in verschillende stadsdelen Amsterdam

AMSTERDAM - Iemand te hulp schieten om vervolgens bestolen te worden van je bankpas. Het overkomt meerdere slachtoffers in juli en september afgelopen jaar in stadsdelen Oost en Centrum van Amsterdam.

Twee mannen die de gestolen betaalpassen vervolgens gebruiken zijn vastgelegd op bewakingscamera's. De schade is fors, de mannen hebben voor duizenden euro's gepind.

Afgelopen juli is één van de verdachten vastgelegd door bewakingscamera's bij een pinautomaat in het centrum van de stad. De betaalpas is een paar dagen eerder gestolen. Of de man die pint ook de dief is, is niet duidelijk.

Truc

De eigenaar van de betaalpas is op leeftijd en wordt in juli aangesproken bij een parkeerautomaat in het centrum. De man vertelt dat hij geen pinpas bij zich heeft en dus niet kan betalen.

Het slachtoffer schiet te hulp en in ruil voor cash betaalt hij het openstaande bedrag voor de man. Op dit moment wordt waarschijnlijk de pincode afgekeken. Later wordt de betaalpas op onduidelijke wijze gestolen. Diezelfde maand worden meerdere mensen het slachtoffer van deze truc.

Parfumerie

In een parfumerie komt de verdachte samen met een man in een gestreept t-shirt opnieuw in beeld. De tweede man is ook verdachte in deze zaak.

De twee kijken wat in het rond en als ze gevonden hebben waar ze naar op zoek zijn lopen ze naar de kassa. De verdachten rekenen af met de gestolen pinpas.

Opnieuw raak

In september is het weer raak. Ook nu worden meerdere mensen op dezelfde manier bestolen van hun pinpas, dit keer in stadsdeel Oost. De gestolen pinpassen worden opnieuw gebruikt.

De verdachte die is vastgelegd door bewakingscamera's kwam zeer waarschijnlijk ook in juli al in beeld. De man doet opnieuw meerdere aankopen met de gestolen pas. In totaal hebben de verdachten voor duizenden euro's gepind.

Signalement

De politie is op zoek naar twee mannen. De eerste verdachte is een man met een lichte huidskleur en een normaal postuur. De tweede verdachte is een man met een fors postuur, een lichte tot lichtgetinte huidskleur en een baard.