Freek de Jonge wil straatnaam voor Zaanse verzetsheld: "Aten was een Zaanse held"

ZAANDAM - "Remmert Aten was een Zaanse held", zegt Freek de Jonge in zijn dankwoord na het krijgen van een gemeentelijke erepenning in Zaanstad. "Eer liever Remmert Aten. Hij verdient een straatnaam." Remmelt was de overbuurman van de Jonge in zijn jeugd.

Maar wie was Remmert Aten? Hij werd geboren in 1895 en stierf in 1984. Volgens Erik Schaap, die een boek schreef over Zaanse verzetsmannen, had Remmert al lang een straatnaam gehad als hij de oorlog niet overleefd had. "Beetje vreemd om te zeggen misschien, maar zo is het wel als je kijkt naar de bestaande straatnamen voor verzetshelden."

Schaap vindt dat Freek de Jonge groot gelijk heeft met zijn pleidooi voor een straatnaam voor Aten. "Remmert hielp joden met onderduiken, ook bij hem thuis. En hielp hij hen aan geld."

Steunfonds

Voor zeker 1000 joden in Noord- en Zuid-Holland heeft hij via het Nationaal Steunfonds geld voor levensonderhoud geregeld.

Toch is Remmert Aten vooral bekend door een heldhaftig optreden. In het najaar van 1944 gingen er geruchten dat de Duitsers de Hembrug zouden opblazen om de geallieerden tegen te houden.

Schaap: "Met zijn vriend Jaap Bol zwom hij naar de brug. Ze haalden de explosieven weg. Alleen, de Duitsers kwamen er achter en brachten opnieuw explosieven aan." Ook een tweede poging mislukte, maar het toont volgens Schaap wel aan hoe dapper hij was.