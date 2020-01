Honger naar nieuwe Elfstedentocht: "Hoogtepunt in mijn leven"

"En dat is belangrijk", lacht Heemskerker en 'zwartrijder' van de tocht in 1986, Martien Timmer. "Maar gaat 'ie überhaupt nog wel gereden worden? Ik denk en ik hoop het wel."

De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden is vandaag op de kop af 111 jaar jong. Reden om in Friesland voor het eerst de Dag van van de Elfstedentocht te vieren. Dat doen ze om de 'elfstedencultuur' levend te houden.

Naast Martien zit Bert Verduin, die derde werd tijdens de laatste Elfstedentocht in 1997. De oud-schaatser is herstellende van een flinke griep, maar als het gaat over 'dé tocht' dan bloeit hij al snel weer op. "Dat was toch uniek?", steekt hij van wal. "Heel mooi om mee te maken. Ik was toen ook in de kracht van mijn leven. Maar helaas waren er meer favorieten", aldus de Heemskerkse sportman.

De stempelkaart van Nico Brantjes tijdens zijn derde tocht. Tekst gaat verder onder de foto.