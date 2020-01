Publiek stemt op meest bijzondere foto's uit WOII: "Ze wagen hun leven voor vrijheid"

HAARLEM - Welke foto schetst het beste beeld van Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog? In het provinciehuis in Haarlem werden vandaag 50 foto's getoond van Noord-Holland in de oorlogsjaren. Het aanwezige publiek mocht haar stem uitbrengen welke foto's ze daarvan het mooist vinden.

"Deze foto is niet een gangbare foto als je aan de oorlog denkt. Denk aan verwoesting, nare dingen. En hier zie je drie mensen plezier maken."

Ria Hoekstra mocht vandaag in het provinciehuis haar ingezonden foto presenteren. Op de foto uit 1943 zijn twee onderduikers te zien voor het huis van haar opa en oma, maar Ria weet maar weinig over de mannen.

Onbekend beeldmateriaal

De foto van Ria is een van de 50 foto's die vandaag gepresenteerd werd in het provinciehuis. In het kader van 75 jaar vrijheid is de provincie samen met het NIOD op zoek naar onbekend beeldmateriaal van de oorlogsjaren.

"Wat we eigenlijk het belangrijkste vinden is dat iedereen nog eens goed nadenkt wat het verhaal van de oorlog het beste vertelt", aldus Laurien Vastenhout van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

Ruim honderd ingezonden foto's

In november startte de zoektocht naar foto's uit Noord-Holland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het NIOD en de provincie riepen mensen op om hun meest bijzondere foto uit die tijd op te sturen.

De afgelopen maanden zijn er ruim honderd foto's uit Noord-Holland binnen gekomen. "Je hebt zoveel bijzondere foto's, die wij vanuit het NIOD nog nooit gezien hadden. Kleurenfoto's vanuit Purmerend bijvoorbeeld die voor ons heel nieuw waren. Het was heel moeilijk om uit die enorme hoeveelheid inzendingen uiteindelijk 50 foto's te kiezen."

Publiek stemt

Van de 50 foto's uit Noord-Holland is vandaag een selectie gemaakt van 25 foto's. Het publiek in de zaal, waaronder veel kinderen die de oorlog alleen uit verhalen kennen, mochten kiezen welke foto's het beste beeld geven.

"Ik heb deze foto gekozen, omdat ik het een mooi voorbeeld vind van alle protestacties die werden gedaan door de verzetsstrijders", aldus Tom van de Dreefschool uit Haarlem.

Zijn klasgenoot Tijl heeft op een foto gestemd waarop Truus Oversteegen zich heeft verkleed als man, zodat ze zich samen met Hannie Schaft als verliefd stelletje konden voordoen na een voor het verzet uitgevoerde liquidatie. "Ik vind het heel mooi dat zij zich vermommen, omdat ze eigenlijk hun leven wagen voor vrijheid."

De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's

De 25 foto's waar het publiek vandaag op stemde, dingen mee in een landelijke race om de mooiste oorlogsfoto's. Samen met de inzendingen van andere provincies wordt in april een eindselectie gemaakt van 100 foto's. Die vormen het visuele canon van De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's en worden in de Tweede Kamer tentoongesteld.

En misschien zit daar de foto van Ria ook wel tussen... "Ik hoop het."