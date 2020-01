Zandvoort krijgt twee extra perrons voor duizenden extra treinreizigers tijdens F1

Op station Zandvoort werkt ProRail aan twee extra perrons voor zo'n 40 duizend treinreizigers per dag tijden het Formule-1 weekend. Middels eenrichtingverkeer wil ProRail de massa reizigers in goede banen leiden.

Nu rijden er twee treinen per uur tussen Zandvoort en Haarlem. In de zomermaanden wordt dit aantal verdubbeld. Tijdens het F1 weekend rijden er tussen de 10 en 12 treinen per uur.

Met één middenperron is het onmogelijk om veertigduizend reizigers te kunnen ontvangen in Zandvoort. Daarom bouwt ProRail twee perrons aan de zijkanten bij.

Elke vijf minuten

"Er moet ongeveer elke vijf minuten een trein vertrekken en dan heb je geen tijd om alle mensen uit te laten stappen en aan dezelfde kant weer in te laten stappen", vertelt Kees Rutten, regio directeur Randstad Noord van ProRail.

"Dus daarom gaat het uitstappen aan de buitenkant en het instappen aan de binnenkant of andersom. "

Er komt dus eenrichtingsverkeer op het treinstation.

Dikkere kabels

Er is dus flink wat werk aan de winkel voor ProRail. Een van de perrons is al goed zichtbaar en deze wordt in februari afgerond. Het tweede perron aan de andere kant moet in maart klaar zijn.

Ondertussen wordt ook de stroomvoorziening aangepast. "We moeten dikkere kabels aanleggen en zorgen dat er meer stroom komt." Rutten heeft er alle vertrouwen in dat het op tijd af is. "Normaal doen we een vergelijkbaar project in drie jaar en nu dus in een paar maanden. Dus we zijn er de komende weken zeker nog druk mee bezig."