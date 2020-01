Rechtbank: verdachte van moord op advocaat Wiersum blijft voorlopig vast

AMSTERDAM - Giërmo B., verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald aan het slot van de eerst inleidende zitting in de strafzaak tegen B.

De 36-jarige B. was in de periode voor, rond en na de moord de gebruiker van de vluchtauto, zo bleek uit tankgegevens en camerabeelden. In en op die auto zijn bloedsporen van Wiersum

aangetroffen. Ook had de Almeerder een telefoonnummer in gebruik dat vlak voor de moord veelvuldig in contact stond met een nummer dat ook regelmatig naar Wiersum had gebeld. Na de moord waren beide telefoonnummers uit de lucht. Dit alles maakt volgens de rechtbank de verdenkingen tegen B. zwaar genoeg om hem in de cel te houden.

Vluchtauto in gebruik voor grof vuil

B. ontkent iets met de moord te maken te hebben. Hij zegt "totaal" te hebben meegewerkt aan het onderzoek, sinds zijn arrestatie op 27 september, negen dagen na de moord. B.'s advocaat had om opheffing van het voorarrest gevraagd, omdat het tot dusver verzamelde bewijs te mager zou zijn. B. heeft wel toegegeven dat hij de vluchtauto, een Opel Combo, regelmatig gebruikte, maar dat zou zijn geweest om grof vuil weg te brengen.

B. werd opgepakt op Schiphol. Hij stond op het punt naar Suriname te vertrekken. Met een retourticket, benadrukte zijn advocaat. De officier van justitie ziet het echter als een vluchtpoging. "Een retourticket wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk terug wil keren."

'Aanslag op de rechtstaat'

Wat B.'s rol precies is geweest, is nog niet door het Openbaar Ministerie uiteengezet. Het OM verwacht binnen afzienbare termijn de arrestatie van meerdere verdachten. Het onderzoek is nog in volle gang. De moord op Wiersum is volgens de officier van justitie een "absoluut schokkende moord. Door velen ook wel bestempeld als een aanslag op de rechtstaat".

Een neef van de onlangs gearresteerde Ridouan Taghi zit ook vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Het is nog niet duidelijk wanneer hij voor het eerst voor de rechter moet verschijnen. Ook is er nog geen datum bekend wanneer B. opnieuw voor de rechter moet verschijnen.

Proces Marengo

Naar Taghi wordt gewezen als opdrachtgever voor de moord. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is.