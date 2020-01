Bewoners vonden fatale brand Hoornse zorginstelling 'best angstig'

HOORN - Het was even schrikken voor de bewoners van het Betsy Perk-complex in Hoorn, gisteravond. Een 48-jarige cliënt van Esdégé-Reigersdaal kwam om het leven bij een brand. "Bewoners hebben het best angstig gevonden, en de afloop is natuurlijk vreselijk", aldus zorgmanager van Wilgaerden René Rook.

Samen met zijn collega's van Wilgaerden, Intermaris en Esdégé was René aanwezig bij de brand gisteravond. "De afloop is afschuwelijk, maar toch heerste er gisteravond geen paniek", vertelt hij.

In het wooncomplex wonen verschillende mensen met een zorgbehoefte. De brand woedde uiteindelijk in het appartement van een 48-jarige cliënt van Esdégé-Reigersdaal, maar bleef beperkt en sloeg niet over.

"De ontruiming ging heel erg snel van de naastgelegen bewoners, de politie en brandweer waren snel ter plaatse en brachten iedereen naar het naastgelegen wijkcentrum. De brand was ontzettend snel onder controle en daarom kon iedereen al rond de klok van 22.00 uur naar huis", aldus Rook. "Bewoners hebben het wel als angstig ervaren, maar omdat alles zo snel werd opgelost, was dat gevoel snel weg."

Slachtofferhulp

Ondanks dat Rook de veiligheidsdiensten prijst om hun snelle handelen, bekommert hij zich ook om de BHV'ers die gisteravond dienst hadden. "Bij hen blijft toch het gevoel achter dat ze deze meneer niet hebben kunnen redden. Ze konden er niet goed bij komen. Wij gaan met ze in gesprek of er behoefte is aan slachtofferhulp. Dat doen we niet alleen nu, maar ook over een paar maanden. Zo'n klap kan ook altijd nog later komen."

Volgens Rook zal ook Esdége met aangrenzende cliënten de gesprekken aangaan en voor hun bewoners de verantwoordelijkheid nemen voor eventuele nazorg.