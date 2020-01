Groot geldbedrag gepind met gestolen pas: "Scherm altijd je pincode af"

AALSMEER - De politie is op zoek naar iemand die op 16 oktober 2019 in Aalsmeer een groot geldbedrag heeft gepind met een gestolen pinpas. Mogelijk werd de pincode in de supermarkt afgekeken.

Op videobeelden van Bureau NH is te zien dat de vrouw in de supermarkt nietsvermoedend haar boodschappen in staat te pakken als een man steeds dichter bij haar in de buurt komt staan.

Hij pakt op een gegeven moment zijn telefoon, drukt iets in en houdt de mobiel dan nonchalant tegen zijn arm aan. De politie vermoedt dat hij hier de camera van de telefoon aan heeft gezet zodat hij kan filmen hoe de vrouw pint.

Even later bekijkt hij het vermoedelijke filmpje op zijn telefoon en heeft hij contact met twee vrouwen bij de entree van de supermarkt.

'Groot bedrag'

Later die dag wordt met de gestolen pinpas van de vrouw een groot geldbedrag gepind. Het is niet duidelijk of de man die dicht achter de vrouw komt staan in de supermarkt ook de dief is, maar de recherche gaat hier wel vanuit.

Het gaat om een man met een lichte huidskleur. De politie schat hem tussen de 25 en 35 jaar.

Goed afschermen

De politie waarschuwt mensen dat ze hun pincode altijd goed af moeten schermen tijdens het pinnen. "Dit is een goed voorbeeld dat laat zien dat je er altijd rekening mee moet houden dat er mogelijk iemand mee staat te kijken terwijl jij je pincode aan het intoetsen bent, en dat je hem moet afschermen. Het staat niet vast dat deze man de pincode heeft afgekeken door te filmen, maar het zijn natuurlijk wel hele opvallende beelden."