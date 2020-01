Geen explosief aangetroffen bij Joods restaurant Amsterdam

AMSTERDAM - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft geen explosief aangetroffen bij het Joodse restaurant HaCarmel. Er is geen sprake meer van gevaar.

Er is vanochtend en vanmiddag geruime tijd onderzoek gedaan naar een verdacht pakketje, dat was achtergelaten voor de deur van het restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam.