KNRM vorig jaar minder vaak in actie dan in 2018, Wijk aan Zee uitzondering

Uitzonderingen zijn de stations Petten en Wijk aan Zee. De KNRM Petten kwam in 2019 even vaak in actie als in 2018: 12 keer. Met gemiddeld één actie per maand hebben de Pettemer redders het rustiger dan ieder ander Noord-Hollands reddingstation. Ter vergelijking: reddingstation Huizen kwam vorig jaar 123 keer in actie, tien keer vaker dan de collega's uit Petten.

Op twee stations na rukten alle stations vorig jaar minder vaak uit dan in 2018. Reddingstation Medemblik noteerde de sterkste daling: het aantal acties nam daar met meer dan de helft af, van 54 in 2018 tot 25 in 2019.

Reddingstation Wijk aan Zee is het enige station dat vorig jaar vaker in actie kwam dan in 2018. Het aantal acties is met ruim een derde gestegen, van 22 in 2018 naar 35 in 2019.

Vaargebieden

Het aantal acties op de Noordzee (inclusief de gebieden voor Zuid-Hollandse en de Zeeuwse kust) is vrijwel gelijkgebleven (658 in 2018 vs. 650 in 2019). Wat wel opvalt is de lagere activiteit op het IJssel- en Markermeer. Kwamen de KRNM-stations in 2018 nog 659 keer in actie in die gebieden, vorig jaar was dat ruim honderd keer minder (552).