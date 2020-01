De Peiling: 'Vervang uitkering door basisbaan'

De overheid moet investeren in goed werk en een basisbaan voor werklozen, in plaats van mensen een uitkering geven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Vind jij zo'n basisbaan een goed idee?

Werk is belangrijk

Volgens de WRR is werk belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen en goed voor de samenleving. Daarom is het niet wenselijk dat mensen langdurig werkloos blijven. Meer dan een miljoen Nederlanders kunnen op dit moment geen werk vinden, terwijl ze dat vaak wel willen. Door middel van een basisbaan kunnen zij volgens het adviesorgaan toch een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Nauwelijks scholing

'Mensen zonder werk krijgen nu nauwelijks scholing of persoonlijke begeleiding. En dat terwijl het hebben van werk zo belangrijk is voor het welbevinden van mensen, en voor de sociale samenhang in ons land", schrijven de onderzoekers.

Onafhankelijk advies

De WRR brengt onafhankelijk advies uit aan de regering. Dat advies kan worden gebruikt voor toekomstig regeringsbeleid. "Als werk psychologisch en sociaal zo belangrijk is, kunnen we mensen niet 'afschepen' met een uitkering." Daarom adviseert de WRR om de basisbaan in te voeren.