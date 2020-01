Doodsbedreigingen na nep-inzameling voor nabestaanden drama Bussum

BUSSUM - Patrick Ho, de eigenaar van de website Doneerfonds.nl waarop eerder deze week een valse inzamelingsactie verscheen voor de nabestaanden van het drama in Bussum vorige week, zegt met de dood te zijn bedreigd. Ho heeft de stekker uit zijn site getrokken.

De zogenaamde inzamelingsactie verscheen eerder deze week op het onbekende Doneerfonds.nl. Het leidde tot veel woede. "Heel triest, maar mensen denken dat wij erachter zitten. Ze zullen de boel wel even komen verbouwen. We hebben zelfs doodsbedreigingen ontvangen", zegt website-eigenaar Patrick Ho tegen De Telegraaf.

Tragisch ongeluk

Mensen werden op Doneerfonds.nl gevraagd om een bijdrage te storten voor de nabestaanden van het tragische ongeval aan de Comeniuslaan, waarbij een 36-jarige moeder omkwam nadat een NS-bus haar en haar zoontje op een bakfiets aanreed. "Dit geld is voor de nabestaanden/slachtoffers van het ongeval in Bussum, zodat ze niet ook nog financieel zwaar getroffen worden", zo stond te lezen op de site. "Het geld zal via de gemeente Bussum bij de juiste personen terecht komen."

Al snel bleek dat er mogelijk sprake was van fraude. De gemeente Gooise Meren waarschuwde voor de actie, nadat een omwonende argwaan kreeg en aanklopte bij de gemeente.

Tweeduizend euro

De beheerders van Doneerfonds.nl benadrukken niets met deze actie te maken te hebben. Ze meldden gisteren aangifte te gaan doen bij de politie, maar zijn daar toch op teruggekomen. De tweeduizend euro die via Doneerfonds.nl is overgemaakt, wordt teruggeboekt aan donateurs.