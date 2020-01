Super: twee mannen (25 en 22) aangehouden voor benzinediefstal in Purmerend

PURMEREND - De politie heeft vannacht in Purmerend twee mannen aangehouden die worden verdacht van benzinediefstal. Om de brandstof te stelen werden er gaatjes in de tanks geboord, waarmee auto-eigenaren flink op (reparatie)kosten zijn gejaagd.

In de kofferbak bleken enkele jerrycans met benzine te staan. Daarnaast troffen agenten een accuboor en een emmer aan, waarvan wordt vermoed dat ze zijn gebruikt om de benzine te stelen.

De mannen liepen tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole in het centrum van Purmerend. Toen de bestuurder werd gecontroleerd, merkten agenten dat er een sterke benzinelucht in de auto hing.

Dieven stelen benzine door gat in tank te boren: "Dit gaat me 700 euro kosten"

De afgelopen maanden is dat in Purmerend, Edam en Volendam bij ten minste veertig auto's gebeurd, schrijft de politie op Instagram. Eerder sprak NH Nieuws met Mieke Vinju, die op 2 januari nietsvermoedend in haar auto stapte.

Hoewel ze een sterke benzinelucht rook, kreeg ze pas op de snelweg door dat er echt iets mis was. "Midden op de snelweg hield de auto ineens in. Nadat ik de afslag had genomen ging het benzinelampje branden. De auto viel stil onderaan de afslag. Ik dacht nog: 'dat kan niet. Ik heb gisteren nog getankt'."

Geparkeerde auto's bij Makado

Bovendien wordt er rekening mee gehouden dat de liters die vannacht bij de verdachten werd aangetroffen, eerder in de nacht zijn buitgemaakt. Vermoedelijk is dat gebeurd bij auto's in de omgeving van winkelcentrum Makado.

