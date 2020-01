Man (48) betastte vriendinnetjes van dochter en maakte naaktfoto's van schoonmoeder

De man, Walther S., werd vorige zomer opgepakt, nadat een van de meisjes tegen haar oma had verteld dat zij door hem was aangeraakt. Een paar dagen daarna belde de ex-vrouw van S. met de politie, om te vertellen dat zij 'verontrustende foto's' had gevonden op zijn laptop, waarop ook vriendinnetjes van hun dochter te zien waren.

Tijdens de verhoren bekende de voormalig zwemleraar dat hij had gehandeld uit seksuele frustratie. In totaal vond de politie bijna 1.200 foto's van jonge meisjes op zijn computer. De krant tekent op dat de man spijt heeft van zijn daden: "Ik ben blij dat ik ben aangehouden", zei S.

Naaktfoto's van schoonmoeder

S. bleek behalve foto's van de jonge meisjes ook nog zo'n 700 foto's op zijn computer te hebben van zijn (gedeeltelijk) naakte ex-schoonmoeder. Deze maakte hij via een speciale camera die er uitzag als wekker, wanneer zij zich in de logeerkamer verkleedde. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.