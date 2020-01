Directeur Dick Benschop: "Schiphol staat voor duidelijke opdracht"

SCHIPHOL - Schiphol staat voor een duidelijke opdracht. Dat zegt Schiphol-baas Dick Benschop in een reactie op het advies van een commissie onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes. Die stelt dat de luchtvaart in Nederland kan alleen groeien als de stikstofuitstoot door de sector afneemt .

Schiphol zegt in een reactie dankbaar te zijn dat dat de relatie tussen luchtvaart en stikstof is onderzocht. In het bijzonder wordt gewezen op de passage over de beeldvorming van de luchtvaart als de grote vervuiler voor stikstof. Dit is volgens het rapport niet in overeenstemming met de werkelijkheid, aldus Schiphol.

Stiller en schoner

Evengoed wil Schiphol zijn steentje bijdragen. Zo wil de luchthaven tegen 2030 uitstoot-neutraal opereren, onder meer door de inzet van elektrische bussen. Ook stimuleert Schiphol via tarieven luchtvaartmaatschappijen om gebruik te maken van stillere en schonere vliegtuigen.