Beladen proces rondom moord strafrechtadvocaat Derk Wiersum van start

Link met Ridouan Taghi

Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het zeer omvangrijke liquidatieproces 'Marengo', dat draait om meerdere liquidaties in Utrecht en omgeving. In die zaak worden 16 verdachten vervolgd, die volgens justitie onderdeel zouden uitmaken van 'een geoliede moordmachine'.

Eén van die verdachten in die zaak is Nabil B. Hij stapte begin 2017 'over' naar justitie en legde tientallen belastende verklaringen af over de groep. Nabil B. wees Ridouan Taghi aan als leider van de organisatie. Taghi was jarenlang de meestgezochte crimineel van Nederland, maar kon halverwege december vorig jaar worden opgepakt in een woning in Dubai. Hij zit inmiddels vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Ook broer kroongetuige vermoord

Het OM maakte begin 2018 bekend dat Nabil - die zelf verdacht wordt van betrokkenheid bij een liquidatie - een deal had gesloten met justitie in ruil voor strafvermindering en bescherming. Amper een week nadat justitie het nieuws bekendmaakte, werd zijn onschuldige broer Reduan doodgeschoten in zijn bedrijf op de NDSM-werf in Noord.