Hoornse buurt geschrokken van grote brand in zorginstelling: "Flatje helemaal uitgebrand"

HOORN - De omwonenden van zorginstelling Betsy Perk in Hoorn zijn geschrokken van de grote brand die gisteravond woedde. Een man raakte daarbij zwaargewond en is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur brak rond 20.00 uur uit. Er werd meteen groots opgeschaald, mede omdat er mensen met een lichamelijke beperking in het complex wonen. Naast het zwaargewonde slachtoffer zijn er nog zo'n negen anderen nagekeken in de ambulance vanwege rookinhalatie.

Schrik zit erin

"We wonen naast het pand, dus we zagen alles komen aanrijden: brandweer, ambulance, politie", vertelt een buurvrouw. "We zijn gaan kijken of we konden helpen, maar we konden er toch niet bij. Ik schrik er heel erg van. Je moet er toch niet aan denken dat een paar van je kennissen het niet halen."

Tekst loopt door onder video