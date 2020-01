Oproep om wapens in te leveren boekt eerste succes: 'messencollectie' ingezameld

ZAANSTAD - Op het politiebureau in Zaandam zijn vandaag al de eerste messen ingeleverd. De gemeente kondigde vanochtend aan een wapeninleveractie te gaan houden, onder meer vanwege het messenprobleem in de provincie. De binnengebrachte collectie is de eerste 'vangst'.

De voormalige eigenaar van de messen is er vroeg bij, want officieel begint de wapeninleveractie pas aanstaande maandag. "Maar beter vroeg dan nooit!", zo schrijft de politie.

'Enorm zorgelijk'

De gemeente is met de actie gestart om wapens de stad uit te krijgen. Sinds 2019 moest de politie maar liefst 140 keer in actie komen in verband met schiet- of steekpartijen. "Dat is enorm zorgelijk", aldus burgemeester Jan Hamming.

Tot en met 2 februari kunnen de wapenbezitters hun spullen zonder straf inleveren. "Daarna gaat het wél met straf en heb je een probleem", aldus Hamming. "We hebben één doel: wapens moeten de stad uit."