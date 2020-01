Een jaar celstraf geëist tegen 19-jarige man vanwege ontucht met vijf kinderen

MIDDENBEEMSTER EN HOORN - De 19-jarige Dylan H. uit Middenbeemster verscheen vanochtend voor de rechter, omdat hij verdacht wordt van het plegen van ontucht met vijf meisjes. Dit gebeurde in Middenbeemster en in het Willem Wiesepark in Hoorn.

Dylan H. zou vijf meisjes tussen de zeven en negen jaar hebben misbruikt. In de Middenbeemster werden de kinderen de bosjes in gelokt om te helpen zoeken naar een verdwaalde kat. Dit gebeurde vlakbij de buitenschoolse opvang. In het Willem Wiesepark in Hoorn gebruikte hij een smoes dat hij op zoek was naar een bal, zo schrijft het Noordhollands Dagblad.

Zwakbegaafd en autisme

De verdachte heeft alles bekend. Hij is zwakbegaafd en heeft een autistische stoornis. Daarom moeten de feiten hem, volgens deskundigen, in mindere mate worden aangerekend. H. zit vast sinds zijn arrestatie in september. Sindsdien verblijft hij in een psychiatrische jeugdinrichting in Brabant.

De officier van justitie eiste vandaag een jaar celstraf tegen de man, waarvan 247 dagen voorwaardelijk. Er is daarnaast gevraagd om een locatieverbod van vijf jaar. Zij wil daarnaast dat de verdachte verplicht wordt behandeld, om te voorkomen dat hij nogmaals in de fout gaat.