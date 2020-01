Verzilting is strijd om de balans: "Er kan hier maar vanaf één kant zoet water komen"

TEXEL - Verzilting is een probleem dat we in de hele provincie kennen. De situatie op Texel is extra bijzonder, omdat het eiland geen rivieren en meren kent. Het zoete water komt alleen uit de hemel.

"We kunnen hier geen water aanvoeren", vertelt regioadviseur Janin Rooijakkers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Op het vaste land, Nederland is een delta, komt altijd zoet water vanuit de grote rivieren. Op Texel komt het via regen en een klein beetje via het drinkwater."

Problemen

De problemen op het eiland zijn anders, maar niet groter dan op het vaste land. Boeren, die zo'n vijftien procent van de Texelse economie uitmaken, weten slim met de situatie om te gaan. "Boeren zijn hier misschien iets verder met het adoptief telen. Bepaalde soorten doen het hier goed en ze weten de bodem goed te gebruiken en ook van de capaciteit van die bodem om water vast te houden."

Verzilting is niet alleen een probleem van de boeren. Recent werden via de Texelse Courant vragen gesteld over vieze sloten. Ook dat heeft met de verzilting te maken. "Ja, dat is een bekend probleem. Omdat daar het peil laag is kan zout water naar boven komen en dat geeft dan een chemische reactie. Daarbij komt sulfaat vrij dat omgezet wordt naar sulfide en dat geeft die specifieke lucht."

Balans

De verzilting onder de duim houden is een kwestie van 'spelen' met waterstanden en alle belangen die daarbij afgewogen moeten worden: "Voor het probleem wil je het liefst een flinke bak water die het zoute grondwater tegenhoudt. Aan de andere kant heb je ook de eigenaren en gebruikers die over het land willen kunnen rijden zonder dat alles stukgereden wordt."

Op Texel wordt al jarenlang samengewerkt met andere boeren en andere overheden om de problemen tegen te gaan. "Het is een proces waar we al jaren mee bezig zijn en waar we ook mee door gaan. We draaien meerdere projecten, onder andere met zoete stuwen die zout water eerder afvoeren dan zoet water. En we zijn bezig met een pilot voor ondergrondse opslag van water."