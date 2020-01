Freek de Jonge ontvangt gemeentelijke erepenning in Zaandam

De Jonge woonde van zijn zevende tot zijn achttiende in Zaandam. Zijn vader was predikant in de Bullekerk en het gezin woonde aan de Parkstraat.

De cabaretier werd in 1987 door de gemeente gevraagd een aantal herinneringen aan zijn tijd in Zaandam op te schrijven. Dit groeide uiteindelijk uit tot zijn debuutroman 'Zaansch Veem'.

Erepenning

In 2017 gaf hij een vijftal voorstellingen onder de naam Zaansch Veem 2.0, die hij exclusief voor het Zaantheater had samengesteld.

De erepenning van Zaanstad wordt aan mensen gegeven die een bijzondere prestatie hebben geleverd voor de gemeente.

Straat vernoemd

De Jonge krijgt geen speciale titel nu hij de erepenning in ontvangst heeft genomen. Wel heeft hij een bijzonder verzoek gedaan: hij wil graag dat een straat vernoemd wordt naar zijn voormalige buurman.

Hij vindt dat de man, een verzetsheld, dat verdient. "Ik heb het idee dat het nu gaat gebeuren", zei hij nadat de penning was uitgereikt.