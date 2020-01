Familiehuis Noordwest is al 25 jaar een thuis voor bezoekers van het ziekenhuis

ALKMAAR - Voor mensen die ernstig zieke familieleden bezoeken die in het ziekenhuis liggen, is het al 25 jaar een uitkomst. Bij het Familiehuis Noordwest in Alkmaar kunnen ze terecht om voor een schappelijke prijs te overnachten, zodat ze dichtbij hun naasten zijn. "Ondanks alle narigheid heb ik het er heel fijn gehad", vertelt Ellen Kikkert uit Den Burg.

Kikkert is een van de ruim tienduizend bezoekers die gebruik hebben gemaakt van het Familiehuis. Haar man Roel moest vorig jaar met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht vanwege een slagaderlijke bloeding. "Hij heeft op het randje gelegen, maar na zeven zakken bloed en 44 hechtingen was hij er weer."

In de tijd dat artsen van de Noordwest Ziekenhuisgroep bezig waren om het leven van Roel te redden, konden Ellen en haar twee dochters terecht in het Familiehuis. "Dit is natuurlijk een fantastisch initiatief", vertelt Roel. "Ze kon nu drie keer per dag bij me langs. Als je op Texel zit, kan dat natuurlijk niet."

Thuis

Speciaal vanwege het 25-jarige jubileum houdt het Familiehuis Noordwest deze week open huis. Roel en Ellen komen langs om een mooie plant cadeau te doen. Manager Erna Schipper krijgt een dikke knuffel. Toen het Familiehuis werd opgericht in 1995 was ze er al bij. "Mensen die hier komen, voelen zich thuis. Vaak ontstaat er met andere gasten, die hier voor soortgelijke redenen zitten, een band. Dat is heel mooi."