Documentaire in de maak over animatiegrootmeester Gerrit van Dijk

HAARLEM - Zeven jaar na zijn dood komt er een documentaire over kunstenaar en animatiegrootmeester Gerrit van Dijk uit Haarlem. Maker van de documentaire, Emma Westermann is erg enthousiast over de film die inmiddels vergevorderd is. "Ik ben heel benieuwd naar de reactie van het publiek."

NH Nieuws

Een half jaar voordat Gerrit overleed, werd Emma gevraagd om met hem mee te gaan naar zijn geboortedorp Volkel in Brabant om hem daar te filmen en interviewen. Het leek haar interessant om hem een dag te volgen en zo ging ze mee. Eenmaal daar nam Gerrit de filmcrew mee naar de kerk waar hij in z'n jeugd misdienaar was. Bij het zien van de staatsieportretten in de kerk kwam hij zelf tot de conclusie dat zijn kunstenaarschap daar was ontstaan. Er volgden openhartige gesprekken over zijn jeugd en zijn leven als kunstenaar. Op de terugweg besefte Emma dat dit niet zomaar een dagje filmen was. Uiteindelijk volgde Emma Gerrit, die leed aan longkanker, in het laatste half jaar van zijn leven. Ze filmde hem bij het maken van zijn tekeningen en animaties. "Door Gerrit te filmen heb ik wel geleerd om continue met een frisse blik naar de werkelijkheid te kijken", vertelt Emma verder.

