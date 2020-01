Eerbetoon Beeld en Geluid: 'Lieve, knorrige, zachte meneer Aart. We missen je'

HILVERSUM - In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum is het vanaf vandaag mogelijk een laatste eer te bewijzen aan de zondag overleden Aart Staartjes.

In de buurt van het voor iedereen toegankelijke deel van het museum kunnen bezoekers een boodschap in het condoleanceregister achter laten. Het loopt op de eerste dag nog niet storm, maar toch laten diverse mensen een bericht achter. "Na al die jaren nu de rust", schrijft een meneer. "Beste, lieve, knorrige, zachte meneer Aart. We zullen je missen", heeft Angelique in het boek geschreven.



Quote "Ik heb veel geleerd van het broodje-poep-verhaal" Bezoeker Beeld en geluid

"Ik heb veel van hem geleerd", zegt een Brabantse die net heeft getekend. "Vooral het broodje-poep-verhaal uit de Film van Ome Willem, Klokhuis en ik ben opgegroeid met Sesamstraat met de boze meneer Aart, die later een lieve opa-figuur werd."



Bekijk hieronder de reportage over het condoleanceregister (tekst gaat verder onder video)

Joost Lammers / NH Nieuws

Voor wie meer wil weten over Aart Staartjes zijn werk en zijn leven is er naast het register in Beeld en Geluid ook een filmzaal aangericht waar de hele week twee documentaires over hem te zien zijn.



Quote "Hij wordt terecht de peetvader van de kinder-tv genoemd" Bart van der Linden, Beeld en Geluid

"Zijn oeuvre heeft zo'n impact gehad op de Nederlandse tv-geschiedenis", duidt Bart van der Linden van Beeld en Geluid het belang van Aart Staartjes. "Hij wordt terecht de peetvader van de kinder-tv genoemd. Daarom vinden wij dat dat geeërd mag worden."



Wie het condoleanceregister wil tekenen of de documentaires wil zien, kan tot en met zondag terecht.

Joost Lammers / NH Nieuws