Streep door monumentenstatus: afgebrande Laarder villa kan bijna tegen de vlakte

De brand veroorzaakte een jaar geleden onzettend veel schade aan de villa die toen al geruime tijd te koop stond. De brand was zo groot dat er de volgende ochtend weinig meer over bleek van het huis.

De schade herstellen of de villa slopen bleek zo makkelijk nog niet. Het houten huis heeft een gemeentelijke monumentenstatus, omdat het pand 'voor Laren uniek is, omdat dergelijke panden in 't Gooi en in de rest van Nederland bijzonder zeldzaam zijn'.

De verwoestende brand heeft echter veel veranderd. Volgens de eigenaar is er vanwege de staat van het pand nog weinig van de cultuurhistorische waarde over. De gemeente heeft daarom onderzoek laten doen. Dat onderzoek heeft geen tegendeel bewezen, waardoor niets het verlenen van een sloopvergunning in de weg staat.

Snel meer bekend

Of er echt een streep gaat door de monumentenstatus en de sloopvergunning wordt verleend, zal snel bekend worden. Laren moet voor volgende week donderdag al de knoop doorhakken. Als Laren voor die tijd niet zelf stappen neemt, wordt de sloopvergunning hoe dan ook verleend.

Wat er gaat gebeuren met het terrein als de villa gesloopt wordt, is nog niet bekend.