Veiligheid van Bonifaciustoren in Medemblik 'begint krap te worden'

MEDEMBLIK - Er is nog geen gevaar voor omvallen, maar 'het begint krap te worden'. Dat zeggen burgemeester en wethouders van Medemblik over de veiligheid van de Bonifaciustoren.

De gemeente geeft al aan dat ze dit jaar vaker gaan meten om het verzakken en daarmee de veiligheid van de toren, in de gaten te houden.

Het verzakken van de toren wordt elk jaar gemeten. Normaliter zakt een toren gelijkmatig, zo'n 1 tot 2 milimeter per jaar. Alleen de laatste meting van 2018 van de Bonifaciustoren laat een verzakking zien van 2,6 milimeter. De resultaten van 2019 zijn nog niet binnen.

"Ondanks dat het krap wordt met de verzakking, is er nu nog geen gevaar dat de toren gaat omvallen."

Er zou door een gespecialiseerd constructiebureau zijn berekend dat er nu nog geen gevaar is en de toren binnen de veiligheidsmarge zit. "Dit is alleen wel minder dan 5 procent, wat betekent dat het krap begint te worden", leest de toelichting van de gemeente. "Maar er is nu nog geen gevaar van omvallen."

In overleg met de Rijksdient voor het Cultureel Erfgoed wordt nu uitgezocht wat de beste aanpak is om het probleem op te lossen. Deze partij zal de gemeente uiteindelijk een vergunning moeten verlenen om werkzaamheden uit te mogen voeren.