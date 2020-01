Gevallen circusartieste heeft gevoel in benen weer terug

AMSTERDAM - Circusartieste Kristina Vorobeva heeft het gevoel in haar benen weer terug. Op 3 januari viel zij met haar partner tijdens het Wereldkerstcricus uit de nok van een uitverkocht Carré in Amsterdam.

Revalidatieproces

"Inmiddels is dat gevoel weer terug en dat is het mooiste cadeau dat er is voor haar", zegt Monica Strotmann, medeproducent van het circus en vrouw van producent Henk van der Meijden. "De prognoses zien er stukken beter uit dan direct na het ongeluk. Ze kan nog niet lopen, maar ze kan haar benen wel weer bewegen. Voorlopig ligt ze nog in het ziekenhuis en daarna zal een revalidatieproces starten." Osmanov liep een lichte hersenschudding op bij het ongeluk maar is inmiddels weer helemaal hersteld.

Steunbetuigingen

Vanuit het hele land komen steunbetuigingen binnen voor de circusartieste. "Bezoekers die naar het circus zijn geweest en andere mensen die zijn geschrokken van het bericht sturen haar bloemen, kaartjes en cadeautjes. Ook collega-artiesten uit Berlijn zijn deze week op bezoek geweest in het ziekenhuis. Dat doet haar zo goed, het gaat iedere dag een klein beetje beter met haar", zegt Strotmann.