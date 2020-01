Tieners met hamer en mes beroven leeftijdsgenoot van scooter

Quote

De passagier stapte af en bedreigde de groep met een hamer, waarna ook de bestuurder de jongens begon te bedreigen met een mes. "De verdachte met de hamer sloeg één van de vrienden met het wapen", laat de politie weten. Daarbij liep de jongen die geraakt werd lichte verwondingen op. Snel daarna pakten de verdachten de scooter van de tiener en gingen er snel vandoor.

Achtervolging

Ondertussen belde de jongen de politie om zijn verhaal te vertellen. In Heemskerk kon een agent na een korte achtervolging een verdachte aanhouden. Even later werd ook de andere overvaller aangehouden op het Haydnplein.

De twee, een 17-jarige jongen uit Beverwijk en een 18-jarige man uit Heemskerk, zitten momenteel nog vast.