Amstelveense Fabian wil orgaandonatie bespreekbaar maken

AMSTELVEEN - Fabian Cornelissen uit Amstelveen staat al 15 jaar op de wachtlijst voor een donornier. Deze week is hij te zien in het spotje van een nieuwe campagne van de nierstichting: Doneer 1 minuut. De campagne is vooral bedoeld om mensen te stimuleren om te praten over orgaandonatie.

Hij had net een nieuwe relatie en stond aan de vooravond van zijn carrière als politieagent. De toen 24-jarige Fabian Cornelissen stond vol in het leven toen hij een telefoontje kreeg dat alles veranderde. Hij bleek cystenieren te hebben en moest meteen beginnen met dialyseren. "Dat bracht een hele grote onzekerheid. Het werd al snel duidelijk dat ik mijn droom om politieagent te worden, moest opgeven. Dat vond ik heel erg", zegt Fabian over die periode.

Inmiddels is hij vijftien jaar verder en heeft zijn lichaam al twee donornieren afgestoten. Hierdoor is Fabian vijf nachten per week gebonden aan het dialyseapparaat dat naast zijn bed staat. "Dat is heel erg veel en de impact op mijn leven is dan ook enorm. Ik kan niet fulltime werken of sporten. Ik moet altijd op tijd thuis zijn en kan niet makkelijk een paar dagen weggaan."

Tekst gaat verder onder de video: