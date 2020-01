Ib Haarsma nieuwe hoofdredacteur van NH Media

NOORD-HOLLAND - Ib Haarsma (44) is per 1 maart de nieuwe hoofdredacteur van NH Media. Haarsma deed eerder ervaring op in het publieke mediadomein bij AVRO, VARA, KRO en WNL, en was verslaggever en eindredacteur bij RTL 4 en eindredacteur SBS.

"Het voelt goed om de verhalen te vertellen over de mensen voor wie we er zijn"

Haarsma is blij met zijn nieuwe functie: "Bij NH Media zie je in alles de energie van Noord Holland en haar inwoners terug. Een sterke regionale omroep met oog voor de lokale samenleving is niet vanzelfsprekend. Het voelt goed om de verhalen te vertellen over de

mensen voor wie we er zijn. Ik kijk er naar uit om vanuit die filosofie te werken aan de versteviging en verduurzaming van de regionale én lokale journalistiek."

Grote ambities

Ook algemeen directeur van NH Media David Vink is enthousiast: "We maken grote stappen bij NH Media. Onze filosofie om nieuws te brengen via lokale online platformen - en waar dat kan - in samenwerking met lokale omroepen, begint vruchten af te werpen. We hebben een nieuw ambitieus managementteam en willen de ingeslagen koers nu verder optimaliseren en uitdragen. Ib is een belangrijke schakel in dit traject."

Hij vervolgt: "Met zijn ervaring en leidinggevende kwaliteiten maakt hij het team compleet. NH Media heeft grote ambities en wil invulling geven aan een toekomstgerichte visie voor de regionale- en lokale publieke omroep. Ik ben blij dat we Ib hierbij aan boord hebben."