Voorlopig geen ontslaggolf bij Tata Steel: "Stap voorwaarts, maar zorgen blijven"

IJMUIDEN - "Er is een belangrijke stap voorwaarts gezet, maar we zijn nog altijd bezorgd over wat er uit Europa kan komen." Dat is de reactie van FNV-bestuurder Aad in 't Veld op het nieuws dat Tata Steel voorlopig geen grote groep werknemers van hun fabrieken in IJmuiden ontslaat.

Gisteren werd bekend dat de staalproducent zich houdt aan het werkgelegenheidspact dat de directie heeft ondertekend. Daarmee is de ontslaggolf waarvoor werd gevreesd voorlopig van de baan. In november zei Tata Steel Europa nog dat er in totaal 3.000 banen zouden verdwijnen, waarvan 1.600 in IJmuiden. Sindsdien leven personeelsleden tussen hoop en vrees over hun toekomst.

Een succes dat is te danken aan de actiebereidheid van het personeel, gelooft In 't Veld. "We hebben kort geleden een grote bijeenkomst gehad met tweeduizend mensen. Ik denk dat Tata Steel daardoor deze stappen heeft gezet", zo vertelt hij voor de camera van NH Nieuws.

Toch is het nog te vroeg om te juichen, zo benadrukt de FNV'er. "Nog altijd kan er worden afgebouwd met arbeidsplaatsen. Ik verwacht nog steeds dat Tata Steel Europa blijft zeggen dat ze 150 miljoen willen bezuinigen op arbeidskosten. De vraag is met welke plannen ze komen en hoeveel arbeidsplaatsen het betreft. De vraag is nu hoe we verder gaan. "