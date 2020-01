Huizer middelbare scholen spreken leerlingen aan op vandalisme tijdens jaarwisseling

HUIZEN - Huizer middelbare scholen gaan de komende tijd met hun leerlingen discussiëren over vandalisme tijdens de jaarwisseling. Dat gebeurt op verzoek van burgemeester Niek Meijer. Tijdens de jaarwisseling werden, tot grote woede van de burgemeester, in de gemeente elf bushokjes gesloopt.

De burgemeester denkt dat de daders van de vernielingen jongeren zijn. "Dat zijn indicaties die ik heb binnengekregen van ooggetuigen die mij hebben gemaild", aldus de burgemeester.

Mede daardoor heeft de burgemeester de afgelopen tijd gesproken met middelbare scholen. De scholen hebben laten weten met hun leerlingen de discussie aan te gaan over vandalisme. "Want het slopen van eigendommen van een ander mag nooit normaal gevonden worden. Nu zijn het bushokjes, morgen is het je fiets en volgende week de auto van je buurman. Sloopgedrag raakt de hele samenleving. Het is een mentaliteitskwestie. Het is niet normaal. De norm moet worden dat je elkaar respecteert en dus ook met je handen van andermans spullen afblijft."

Ultimatum met een week verlengd

De burgemeester hoopt nog steeds dat de daders van de vernielingen zich melden. Ze kunnen rekenen op een stevig gesprek en krijgen de kans om tot een regeling voor de schade te komen. Het alternatief is dat er aangifte wordt gedaan en er een beloning wordt uitgeloofd voor tipgevers. Aanvankelijk gaf de burgemeester de verantwoordelijken een week de tijd, maar die termijn heeft hij nu met een week verlengd.

