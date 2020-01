Twee tieners aangehouden voor betrokkenheid gewapende overval Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft vanmorgen twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval in een telecomwinkel aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord. Het gaat om twee jongens uit Amsterdam in de leeftijd van 15 en 16 jaar.

De gewelddadige overval in de telecomwinkel gebeurde op 21 november in de ochtend. Vlak nadat een medewerker de winkel opent, komen er drie jongens binnen. Een van hen haalt direct een vuurwapen tevoorschijn en bedreigt het aanwezige winkelpersoneel. Een tweede jongen bedreigt de medewerkers met een groot mes.

Ondertussen proberen de jongens meerdere telefoons los te krijgen, maar door veiligheidsmaatregelen weten ze maar een klein aantal telefoons mee te nemen. Tijdens de overval raakt niemand gewond.

De overval in november was niet de eerste. In februari vorig jaar is de telecomwinkel ook overvallen en werden twee aanwezige medewerkers met tiewraps vastgebonden. Ook toen is het personeel met een vuurwapen bedreigd en gingen ze er met meerdere telefoons vandoor.