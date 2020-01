Vandaag precies zestig jaar geleden overstroomde heel Tuindorp-Oostzaan

AMSTERDAM - Het is vandaag precies zestig jaar geleden dat de Amsterdamse wijk Tuindorp-Oostzaan overstroomde door een kadebreuk. Maar liefst 11.000 bewoners moesten op die bewuste 14 januari 1960 hun woning verlaten vanwege het water dat in rap tempo bijna twee meter hoog de huizen binnen stroomde.

De gebeurtenis maakte natuurlijk diepe indruk op de Tuindorpers. Buurtbewoners Gerda Huisman was 17 jaar oud tijdens de watersnoodramp. "Ik zat nog op de huishoudschool", vertelde Huisman eerder in De Straten van Amsterdam aan AT5. "En daar zeiden ze tegen mij: 'Moet je niet naar huis? Het ligt allemaal onder water bij jullie!'"

Op dat moment konden bewoners niet terug. Ook Huisman moest worden geëvacueerd en werd tijdelijk opgevangen in Krommenie. "Toen we terugkwamen was het heel erg hoor, met overal slijk en modder." Ook waren alle deuren uitgelicht. "De meeste mensen waren radeloos en zaten te huilen."

Expositie

Sinds 5 januari is er een expositie over de ramp in het Zonnehuis in Amsterdam Noord, met nog niet eerder getoonde foto's en beelden. De expositie is nog tot en met komende zondag te zien.