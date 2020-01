NH Events bij de Tulpenplukdag op de Dam

AMSTERDAM - De Dam stond vanmiddag vol met tulpen! Want hier werd vandaag de officiële aftrap gegeven voor het tulpenseizoen. Ruim 200.000 tulpen stonden klaar om geplukt te worden door bezoekers en NH events was erbij.

Actrice Fockeline Ouwerkerk heeft samen met drie wenskinderen van Make-A-Wish de pluktuin geopend. De kinderen kregen een bijzondere verrassing: ze zijn tulpenprinses geworden.

Na de opening mocht het publiek naar binnen om een bosje van twintig tulpen te plukken. Het thema dit jaar is 'World of Colours'.



Bekijk hier de uitzending van NH Events op de Dam in Amsterdam