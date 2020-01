De Peiling: Faalt de ouderenzorg in Nederland?

Wat gaat er gebeuren als er de komende jaren 400.000 80-plussers bijkomen? Kunnen we die zorg wel aan? Niet als we doorgaan zoals nu, zeggen zorgbestuurders. Wat denk jij? Faalt de Nederlandse ouderenzorg?

Personeelstekort Een groot probleem zit hem in het personeelstekort, zegt Jeroen van den Oever, van thuiszorgorganisatie Fundis tegen RTL Nieuws . "We zitten op dit moment op een doodlopende weg als het gaat om de ouderenzorg. Het probleem is dat de handjes er niet zijn om de feitelijke zorg te leveren. We hebben nu al een groot tekort aan mensen. Ondertussen gaat de zorgvraag de komende jaren verdubbelen."

Meer 80-plussers De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Over tien jaar zijn er volgens het Centraal bureau voor de Statistiek 1,2 miljoen 80-plussers. Daardoor zullen ook de zorgkosten flink gaan stijgen; met zo'n 5 miljard euro de in de komende tien jaar. Tegen die tijd zal twintig procent van de zorgkosten gemaakt worden door 80-plussers.

Zelf zorg regelen

Ouderen zullen in de toekomst nog meer dan nu zelf zorg moeten regelen, verwacht de directeur Rob Dillman van het Isala Ziekenhuis in Zwolle. "Ouderen zullen langer thuis blijven wonen, en dus ook meer ondersteuning nodig hebben. Ze zullen zelf bijvoorbeeld voor een gezonde levensstijl moeten zorgen, en in een huis moeten wonen waarin ze oud kunnen worden. Ook van de rest van de bevolking zal meer gevraagd worden. In de vorm van meer mantelzorg, of hogere premies."

Meer mantelzorg

Ook Jeroen van den Oever van thuiszorgorganisatie Fundis verwacht dat ouderen vaker bij vrienden en familie zullen moeten aankloppen: "We zijn nog heel erg gewend dat de overheid allerlei dingen regelt. Met name in de thuissituatie zal dat in afnemende mate nog geboden kunnen worden. Dus we moeten het erover hebben wat de verzorgingsstaat kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen."

Wat denk jij?

