Website reageert op nep-inzamelingsactie: "Aangifte en donateurs krijgen geld terug"

BUSSUM - De website Doneerfonds.nl waarop eerder deze week een zogenaamde inzamelingsactie verscheen voor de jonge Naarder moeder die onlangs verongelukte in Bussum, gaat aangifte doen bij de politie. Dat valt althans te lezen in een bericht op de site. Daarin staat verder dat er informatie wordt verzameld van degene die de (valse) actie heeft opgestart.

Gisteren meldde NH Nieuws dat oplichters met een ' crowdfundingsactie ' proberen geld op te halen voor de nabestaanden van de jonge moeder die vorige week overleed bij een tragisch ongeluk in Bussum. Mensen werd gevraagd om een bijdrage te storten voor de nabestaanden van het tragische ongeval aan de Comeniuslaan.

"We zijn bezig om alle informatie te verzamelen omdat we woensdagochtend bij de politie aangifte gaan doen", schrijft Doneerfonds.nl. "Deze informatie bestaat uit de communicatie, ip-adres en e-mailadres van degene die de actie heeft opgestart."

"Dit geld is voor de nabestaanden/slachtoffers van het ongeval in Bussum, zodat ze niet ook nog financieel zwaar getroffen worden. Het geld zal via de gemeente Bussum bij de juiste personen terecht komen", wilde de initiatiefnemer doen geloven.

Actie offline gehaald

De inzamelingsactie werd gisteren vlak na de waarschuwing van de gemeente en de publiciteit offline gehaald. Doneerfonds bleek tot nu toe niet bereikbaar voor een reactie, dit ondanks meerdere pogingen van NH Nieuws.