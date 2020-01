Eigenaar hoort tijdens bezoek eigen bromfiets wegrijden in Amstelveen

Drie van de verdachten, allen minderjarigen uit Uithoorn, konden in de nacht van vrijdag op zaterdag worden aangehouden, na een melding van een bromfietsdiefstal. De melder hoorde die nacht zijn bromfiets starten en wegrijden, terwijl hij bij een vriend op bezoek was, schrijft de politie op Facebook .

Gestolen snorfiets

Later die dag zagen agenten rond 15.40 uur in de wijk Waardhuizen een snorfietser met passagier vallen, die er daarna te voet vandoor gingen. Zij konden op aanwijzing van getuigen worden aangehouden in een woning. De snorfiets waarop ze reden, bleek te zijn gestolen. In de buddy van het voertuig lagen nog meer gestolen spullen.

Eigenaren wordt aangeraden om hun brom- en snorfiets altijd met een tweede slot vast te zetten aan een vast object. De politie in Amstelveen waarschuwt de laatste maanden al vaker voor een toename van het aantal scooterdiefstallen.