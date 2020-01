Amsterdam wil onder voorwaarden schulden van jongeren deels kwijtschelden

De gemeente wil dan in gesprek gaan met de schuldeisers die de jongere dan heeft, zodat de schulden kunnen worden overgenomen. Als die schuldeisers daarmee instemmen, zal de jongere niet meer bij verschillende instanties schulden hebben, maar alleen bij de gemeentelijke Kredietbank. Alleen al dat gegeven moet de stress onder de jongeren verminderen, denkt de wethouder.

Tegelijkertijd moet er een begeleidingsplan worden gemaakt met een coach. Daarin moeten concrete doelen staan over bijvoorbeeld het vinden van werk of het behalen van een opleiding. Als de jongere een doel behaalt, zal tussentijds een deel van de schuld worden kwijtgescholden. "Hierdoor wordt de jongere gestimuleerd om het hele plan te voltooien", zegt de wethouder.

Aflossen

Hoeveel euro wordt kwijtgescholden, varieert per jongere. De jongere moet zijn schulden in ieder geval naar draagkracht aflossen. Als hij dus niet zo veel verdient, zal het maandelijks af te lossen bedrag lager zijn.

De gemeente heeft 350.000 euro per jaar gereserveerd voor deze aanpak voor de 150 jongeren. Maar volgens wethouder Moorman betaalt dit bedrag zich uiteindelijk terug. "Het voorkomt dat ze in de bijstand blijven hangen, stoppen met een opleiding of dat ze psychische hulp nodig hebben door de schuldenstress."

Geen cadeau

Het is volgens Moorman niet zo dat de jongeren de kwijtschelding van de schulden zomaar cadeau krijgen. "Ze moeten er veel voor doen. Maar het helpt de samenleving als de jongeren een schuldenvrije start hebben."