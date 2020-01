Oud NH-verslaggever Annabelle Zandbergen (29) nieuwe presentatrice Jeugdjournaal

De inmiddels 29-jarige journaliste was werkzaam als verslaggever en online redacteur. Voor haar "de plek waar ze alle aspecten uit de journalistiek mocht uitproberen", vertelt ze na de bekendmaking van de grote stap in haar loopbaan. "Ik heb er heel veel geleerd. Ik werd voor alles ingezet en mocht alles doen. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor", legt Zandbergen uit.

Voor de jonge journalist, of kinderen die ambitie hebben om het vak te gaan doen, heeft de kersverse presentatrice nog een gouden tip in petto. "Ga stage lopen bij lokale of regionale zenders. Daar krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen."

Een hele eer

Zandbergen is sinds 2018 werkzaam bij het Jeugdjournaal. Sinds het najaar van 2019 was ze al regelmatig te zien voor de camera van het kinderprogramma. In februari gaat ze voor het eerst een uitzending presenteren. En dat vindt ze een "hele eer". "Als kind begreep ik de wereld beter door te kijken naar het NOS Jeugdjournaal. Dat ik nu aan kinderen mag vertellen wat er in de wereld speelt, vind ik een enorme eer."

Bekijk hieronder de video die Annabelle het meest is bijgebleven tijdens haar werkzaamheden voor NH Nieuws.