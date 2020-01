Tata Steel Nederland: voorlopig geen massaontslag in IJmuiden

Dit staat in een vandaag verstuurde brief van de Tata-directie aan de FNV-vakbondsbestuurder Aad in 't Veld. Met de brief hoopt de directie van Tata Steel Nederland (TSN) de angst voor een groot banenverlies weg te nemen.

De directie zegt zich niet alleen te houden aan het werkgelegenheidspact; ze vindt ook het overbrengen van werk naar lage-lonen landen geen goede oplossing en er zal terughoudend worden omgegaan met het uitbesteden van werk, is te lezen in de brief.

TSN zegt te gaan inzetten op een investering van honderden miljoen euro. Die zou ervoor moeten zorgen dat de verouderde Hoogoven-6 wordt opgeknapt. Voor de toekomst van Tata in IJmuiden zou dat een erg belangrijke investering zijn.

Reorganisatie

In november zei Tata Steel Europa dat er 1.600 banen zouden verdwijnen in IJmuiden, van het totaal van 3.000.

Er was grote onbegrip over die aankondiging en er volgde verschillende acties. Het zijn cruciale weken voor het Tata Steel-personeel, benadrukte Gerrit Idema van de Centrale Ondernemingsraad op 9 december voor de camera van NH Nieuws. "We gaan er alles aan doen de ontslagen van tafel te krijgen."