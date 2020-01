Haarlemmermeer Wim is overlast van vermeend drugspand kotsbeu: "Maar ik ben niet bang"

AMSTELVEEN - Wim Born is geboren en getogen in de Koen van Oosterwijklaan in Randwijck, Amstelveen. In de afgelopen jaren groeide de overlast van een vermeend drugspand in zijn straat.

Het gaat van kwaad tot erger en Wim is zeer recent zelfs bedreigd door een van de mannen die betrokken is bij het pand. "Ik maak je kapot", zeiden ze! De Randwijckse lootgieter doet zijn verhaal bij NH Nieuws. Volgens hem én andere buurtbewoners lopen mannen de straat gedurende de hele dag en nacht plat. Ze bezoeken steeds hetzelfde pad en staan na enkele minuten weer op straat. de buurt denkt dat er in het pand drugs gedeald worden.

Vorige week raakt Wim in conflict met "een van die mannetjes". Hij sprak de man aan op een fiets die hij op straat achterliet. Dit mondde uit in een hevige discussie waarbij de man, volgens Wim de partner van de eigenaresse van het pand, Wim verbaal bedreigde. Wakker houden Hij heeft extra veel last van het gedoe dat al jaren aanhoudt. "Naast mijn huis loopt een pad waar we de auto wel eens parkeren. Dat pad komt uit op een poortje achter de rest van dit rijtje huizen. Daar lopen die gasten af en aan. Ze gaan via de achterdeur naar binnen." Toch is Wim, in tegenstelling tot veel van zijn buren, niet bang voor de intimiderende houding van de mannen die de buurt wakkerhouden. De Amstelvener vertelt met geheven hoofd: "Ik laat me niet intimideren door dit soort mensen, ik laat mijn woongenot niet verpesten door intimidatie."