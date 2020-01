Haarlems mentorproject in de running voor 'Appeltje van Oranje'

Bij 'Time2Shine' van de Haarlemse netwerkorganisatie Bedrijf en Samenleving worden jongeren in contact gebracht met Haarlemmers die hen een steuntje in de rug willen bieden. Remco Rhee is zo al twee jaar mentor van Yaron. Hij vertelt aan NH Nieuws dat hij zelf baat had bij "mensen die me af toe een schop gaven".

