Baas Beverwijkse Bazaar over sluitingen vanwege muizen: "Blij dat dit gebeurd is"

BEVERWIJK - "Het is een klap, maar ik hoop dat we er iets van leren." Dat zegt de directeur van de Beverwijkse Bazaar, waar vijf restaurants gedwongen moesten sluiten vanwege overlast van muizen.

Nog eens 22 andere restaurants kregen een boete vanwege slechte hygiëne en 39 ondernemers kwamen er met een waarschuwing vanaf.

De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) voerde zaterdag een uitgebreide controle uit op de markt. In totaal zijn 93 levensmiddelenbedrijven en restaurants aan een inspectie onderworpen.

Aantijgingen dat de Bazaar het ongediertebeleid niet op orde zou hebben verwijst directeur George Zapantoulis naar het land der fabelen. "De Bazaar is structureel bezig met ongediertebestrijding. Wij hebben gediplomeerde ongediertebestrijders in dienst en is er een doorlopend contract met een professionele ongediertebestrijder."

Nalatigheid

De huidige muizenoverlast is volgens de directeur te danken aan de nalatigheid van ondernemers. "Als er geen etensresten liggen hebben die muizen daar niks te zoeken."

Bekijk hier de hele reportage met een interview met Zapantoulis. Tekst loopt door onder de video