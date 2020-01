Verdachte van schoppen 10-jarige Haarlemmer blijft langer in cel

De vrouw is vrijdagavond aangehouden. Zij wordt ervan verdacht op donderdagmiddag de jongen van de fiets te hebben geschopt en daarna nog meerdere keren tegen zijn hoofd te hebben getrapt. Dat was in de Acaciastraat in Haarlem-Noord.

Daarna ging de gewelddadige vrouw ervandoor op haar fiets. Het vriendje van het slachtoffer hielp hem overeind en samen fietsten ze naar huis. Eenmaal daar aangekomen, werd de politie gebeld. De 10-jarige jongen werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft daar de nacht doorgebracht.