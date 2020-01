Waarschuwing: nep-inzamelingsactie 'haalt geld op' voor nabestaanden Naarder moeder

De inzamelingsactie is vlak na de waarschuwing van de gemeente en de publiciteit offline gehaald.

De zogenaamde inzamelingsactie verscheen eerder deze week op het onbekende Doneerfonds.nl. Mensen werd gevraagd om een bijdrage te storten voor de nabestaanden van het tragische ongeval aan de Comeniuslaan. "Dit geld is voor de nabestaanden/slachtoffers van het ongeval in Bussum, zodat ze niet ook nog financieel zwaar getroffen worden", zo staat te lezen. "Het geld zal via de gemeente Bussum bij de juiste personen terecht komen."

De actie lijkt van geen kant te kloppen. Het geld wordt overgemaakt op een onbekend rekeningnummer en de gemeente Gooise Meren zegt van helemaal niets te weten. "We zijn getipt door een omwonende die de actie plots zag", vertelt een woordvoerder.

Waarschuwing

De gemeente waarschuwt daarom voor de actie. "De gemeente Gooise Meren, rechtsopvolger van de gemeente Bussum, wil benadrukken dat zij op geen enkele wijze gelieerd is aan deze actie. Bij de gemeente komt geen geld binnen en donaties worden ook niet via de gemeente verdeeld. Onbekend is ook wie deze actie is gestart."

De gemeente laat weten dat het geprobeerd heeft om contact op te nemen met Doneerfonds.nl, maar dat het 'bedrijf' zowel telefonisch als via mail niet bereikbaar is. NH Nieuws heeft ook geprobeerd contact te zoeken met de site, maar verneemt ook taal noch teken.

Gooise Meren roept mogelijke gedupeerden op zich te melden bij de politie.