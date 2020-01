Sport Oud-voetballer én presentator Frank Kramer: "Voetbal is het allermooiste wat er is"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat voetballer en televisiepresentator Frank Kramer.

Biografie Naam: Frank Kramer Geboren: Amsterdam, 27 november 1947 Beroep: voetballer, voetbaltrainer, leraar Duits, zanger, steward, presentator Clubs: Blauw Wit, FC Amsterdam, MVV, Telstar, FC Volendam, HFC Haarlem

We zijn met Frank Kramer in het stadion van Volendam, de plek waar hij zich als voetballer het meest heeft thuis gevoeld en waar hij, naar eigen zeggen, zijn beste wedstrijden speelde.

"Ik kwam van Telstar", vertelt Kramer. "Ik had een transferbedrag van destijds 25 duizend gulden. Dat was toen ook al niet veel, maar niemand wilde me hebben." Kramer speelde met Telstar een oefenwedstrijd tegen Volendam. Die dag zat alles mee en speelde hij zich in de kijker. Het jaar daarop werd Kramer naar Volendam gehaald. Beste periode "De sfeer beviel me meteen. Ik werd meegezogen door de anderen. En ik heb eigenlijk mijn beste periode hier gehad. Ook slechte perioden, maar die zijn de meeste mensen vergeten. Toen kwam ik helemaal niet in het elftal, stond ik reserve. Uiteindelijk is het toch mooi afgesloten, doordat Korver mij op 35-jarige leeftijd nog aantrok (Kramer speelde toen voor HFC Haarlem, red.). Toen heb ik nog een geweldig laatste seizoen gehad. Daarna was het totaal op en kon ik rustig gaan slapen."

Quote "Ik hield nooit rekening met anderen. Ik gaf de bal pas af als ik moe werd" frank kramer, voetballer

Ik was een momenten-voetballer", zegt Kramer met veel zelfkennis. "Ik moest het van mijn snelheid hebben. Ik was ook handig, maar had niet het vermogen om, als het slechter ging, anders te gaan spelen. Het was alles of niks. Ik bleef maar doorgaan met hetzelfde, ook al lukte het niet. Ik hield nooit rekening met anderen. Ik gaf de bal pas af als ik moe werd." Sterke tegenstanders Kramer was op z'n best als de tegenstander sterk was, tegen Ajax bijvoorbeeld. "Het hing van de tegenstanders af. NAC uit, Groningen uit, dat vond ik zo somber. Dan konden ze me vaak wel thuislaten."

De televisie-loopbaan van Kramer, toch ook indrukwekkend, stond in de schaduw van zijn voetbalcarrière. "Ik heb alles bij elkaar zo'n 45 jaar bij de televisie gewerkt. Dat is een hele tijd. Ik heb het met veel vreugde gedaan, maar ik had nooit zo'n lekker gevoel als het afgelopen was als met voetballen. Ik was met televisie nooit voldaan."

Het allermooiste In het stadion van Volendam komen bij Kramer herinneringen aan vroegere tijden terug. "Je wil weer meedoen, je wil weer rennen, weer de wind door je haren voelen. Dat blijft je je hele leven achtervolgen. Het is de mooiste periode in mijn leven. Daar kan niets tegenop, geen televisie, geen showprogramma, geen nummer 1-hit. Voetballen is mijn lust en mijn leven. Het allermooiste wat er is."