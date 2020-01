Prinsessen Zoé (6) en Femke (6) dopen speciale Make-A-Wish tulp

"Ieder jaar dopen we een nieuwe soort tulp, maar dit jaar werken we daarin samen met stichting Make-A-Wish", legt Arjan Smit uit, tulpenkweker uit Spierdijk. De tulp was een spontane mutatie uit een wit, bestaand tulpenras. "Uit het niets stond hij daar, te midden van het witte tulpenveld, deze intens, rode tulp."

Make-A-Wish Nederland laat wensen in vervulling gaan van kinderen en jongeren die ernstig ziek zijn. Met 400 vrijwilligers worden jaarlijks zo'n 600 wensen in vervulling gebracht. Musicalster Pia Douwes is ambassadeur van de stichting. Pia: "Wat het mooie is, is dat die wensvervulling een life-changing-experience is. Niet alleen voor het kind maar voor de hele omgeving."

Aankomende zaterdag 18 januari komen Zoé en Femke opnieuw in actie. Bij de tulpenpluktuin op de Dam in Amsterdam, geven zijn het officiële startsein van het nieuwe tulpenseizoen.