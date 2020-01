Foto vertelt dramatische verhaal bombardement: "Ik werd uit de wieg dwars door het raam geblazen"

DEN HELDER - Louis Smak (79) was zeven weken oud toen zijn vader om het leven kwam bij een Brits bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog op Den Helder. Hij probeerde zijn zoon waarschijnlijk uit huis te redden toen de bommen vielen. Vader raakte bedolven onder de brokstukken. De baby vloog bij de explosie uit het raam, maar hield er wonderlijk genoeg alleen wat schrammen aan over.

Op de foto staan de resten van de ouderlijke woning in de Kerkstraat in Oud-Den Helder. De Britse aanval was mogelijk gericht op de kazernes vol Duitsers die naast de woning staan. "Ik vind het nog steeds wonderlijk dat ik daar zo goed uit gekomen ben als je de puinhopen ziet. Het is maar een fractie van een seconde wat er gebeurt."

Smak vertelt zijn verhaal met in de hand de foto die hij onlangs opstuurde naar het project Noord-Holland in de Tweede Wereldoorlog . "Het gebeurde op 28 februari 1941. Toen begon het luchtafweer te schieten, de zoeklichten in de lucht. Mijn vader, moeder en broer waren vlot buiten. Waarschijnlijk is mijn vader weer naar binnen gegaan om mij te halen."

Smak's vader diende bij de Duitse inval in 1940 bij de Huzaren die Rotterdam moesten verdedigen. "Hij heeft daar ook de grote bombardementen meegemaakt. Na de capitulatie is hij hier weer teruggekomen. Ja, en toen begon het hele verhaal in Den Helder en raakte hij toch nog onder het puin."

De aanval vond plaats rond 20.20 uur. Als het iets later was gebeurd dan had de ramp nog veel erger kunnen zijn, zegt Smak: "Omdat mijn moeder jarig was had iedereen dan rond de tafel gezeten om het te vieren. Zeker de eerste jaren na de oorlog kwam het sterk naar boven bij haar. Ze kon er emotioneel over vertellen maar het was een sterke vrouw."

Louis Smak raakt zelf lichtgewond bij de explosie: "Mijn wieg was helemaal platgeslagen, vertelde mijn moeder die jarig was die dag. Ik was zelf door het raam naar buiten geblazen. Ze konden me terugvinden omdat ik lag te huilen. Ik ben naar het Parkziekenhuis gebracht omdat ik wondjes door glas had. De volgende dag kon ik alweer naar mijn moeder."

Een vader geweest

Het gezin belandt nog in de oorlog bij familie in Sint Maartensbrug. Een oude jeugdvriend van haar moeder zoekt later contact en ze verhuizen uiteindelijk naar Schoorl. "Die man is echt als een vader voor me geweest. Hij heeft erg zijn best gedaan. Toch heb ik mijn echte vader erg gemist. Je vraagt je toch af hoe het geweest zou zijn."

Smak hoopt dat zijn foto via het project nog een mooie rol kan spelen. Van alle inzendingen komen er honderd te hangen als nationale tentoonstelling in de Tweede Kamer: "Wat je in de oorlog kan meemaken is een boodschap voor de jongelui eigenlijk. Het leven kan in een fractie veranderd zijn."